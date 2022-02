’Uitsluiten partijen ontoelaatbaar’

Bekijk ook: Kaag en Klaver sluiten FvD en PVV uit bij gemeenteraadsverkiezingen

De verkiezingen komen eraan en nu wordt alweer duidelijk gemaakt welke partijen sowieso niet mogen meedoen. Dit los van wat de kiezer beslist. Want wat de kiezer wil is in onze zogenaamde democratie niet van belang. We worden gewaarschuwd voor de opkomst van extreem rechts. De kiezer heeft echter heel andere zorgen. De kiezer komt op voor zijn grondrechten, een eigen woning, toegankelijke zorg, betaalbare boodschappen, een spaarrekening met rente etc. Genoeg onderwerpen om campagne op te voeren lijkt me.

B. van Dam, Leiden