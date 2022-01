’Met elkaar chatten is geen écht contact’

Volgens R. van Putten is het heel simpel: „Een smartphone is handig als je hem dan ook smart gebruikt. Het is handig dat je bereikbaar bent en anderen kunt bereiken als dat echt nodig is. Het is ook handig als je wat moet weten en dat gelijk kan opzoeken.” Maar ook: „Voor de rest zijn het ondingen, die van mensen ware zombies maken.”

Dat ligt dus vooral aan de gebruikers en niet aan de apparaten, betoogt Pieter-2018: „Het zijn ideale apparaten, complete computersystemen in je broekzak. Maar net als met andere zaken: je moet ermee leren omgaan én het moet geen verslaving worden.”

Vele reageerders zijn naar eigen zeggen vrij onafhankelijk van het mobieltje. Het gaat niet mee de slaapkamer in, er wordt eigenlijk alleen maar mee gebeld en sociale media worden er niet mee gevolgd. Adaottehonders: „We moeten er nog mee leren omgaan. Ik kies ervoor hem meestal thuis te laten en hij gaat ook niet mee naar bed. Afschuwelijk om dag en nacht bereikbaar te moeten zijn.”

Die drang om altijd maar bereikbaar te zijn, staat Jack Pot enorm tegen: „Het is Big Brother in het kwadraat: de mens zelf dik laten betalen voor het inleveren van zijn/haar privacy. Ik voorspel dat er een moment komt dat het volk (en niet alleen de ingewijden) door heeft hoe het vreselijk bij de neus genomen is. Ze zullen zich een gevangene van de digitale wereld gaan voelen.”

Afgestompt

Ts39 ziet de maatschappij voor zijn ogen afstompen: „Net als de pc is het een ramp die de samenleving heeft getroffen. We hebben een afstompte maatschappij. De commercie heeft er dankbaar gebruik van gemaakt door een wereld te creëren die zichzelf afhankelijk heeft gemaakt van apparaten. Mensen en dienstbaarheid hebben plaatsgemaakt voor makke schapen met een onderwijsniveau dat ver beneden peil is.”

Renatus_Hamelers is daar iets genuanceerder in: „De smartphone is een ’vloek en succes’ te noemen. Het zou bijna een Nederlands compromisproduct kunnen zijn.”

De grootste grief is dat al het mobiele contact ten koste gaat van het ’echte’ contact. Keubke ziet dat heel duidelijk: „Het sociale contact is verdwenen. Echte gesprekken en echt contact hebben plaatsgemaakt voor chatten via de smartphone. Soms zelfs als men naast elkaar zit!” Daar kan Gerdanlia ook niet met de pet bij: „Als ik in een restaurant zie dat jonge stelletjes niet meer met elkaar praten en alleen maar met hun smartphone bezig zijn, dan is het voor mij een vloek.”

Zuurpruimen

Stukje relativering dan maar? Mopperaartje heeft het laatste woord: „Het valt me wel op dat er veel zuurpruimen reageren. Het lijkt wel of ze in de jaren ’50 leven en overal op tegen zijn. Dit soort mensen zijn ook tegen alles en nog wat. Ga lekker leven en ga met de tijd mee. Die smartphones zijn gewoon een zegen.”