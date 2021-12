Uitslag Stelling: ’Datacenters vooral weren’

De gemeenteraad van Zeewolde beslist binnenkort over een wijziging in het bestemmingsplan dat de bouw van het centrum mogelijk maakt. Bijna niemand van de deelnemers acht de gemeenteraad hier capabel genoeg voor. Overigens verwacht driekwart van de respondenten dat de raad voor de komst van het datacentrum gaat stemmen.

Zo meent één van de tegenstanders: „Een paar dagen geleden zag ik enkele gemeenteraadsleden op televisie. Het leek wel een dorpsklucht. Grote bedrijven moeten door de landelijke overheid worden begeleid. Diezelfde overheid moet beslissen over bestemmingsplannen.” En een andere opponent stelt: „Die gemeenteraad ziet er na maart volgend jaar weer heel anders uit en dan zit Zeewolde met dit gedrocht opgescheept.” Een enkeling betwijfelt zelfs of politiek Den Haag capabel genoeg is om zo’n belangrijke beslissing te nemen.

Een reden om voor de komst van Meta naar de Flevopolder te stemmen is de groei van werkgelegenheid. De deelnemers zijn verdeeld over vraag of dat echt zo is. De ene helft denkt dat het datacenter meer banen zal opleveren, de andere helft van niet. Een criticus voorspelt: „Na de bouw zal er maar weinig werkgelegenheid meer over zijn.” Een andere respondent noemt het argument van werkgelegenheid ’kul’. „Er is nu al een groot tekort aan werknemers, dus die extra banen zijn helemaal niet nodig.”

Veel deelnemers maken zich zorgen over aantasting van het landschap. Eén van hen vindt: „Die enorme blokkendozen vervuilen het landschap enorm en staan ook nog eens op de perfecte landbouwgrond.” Ook een punt van zorg is de beschikbaarheid van energie. Meta heeft namelijk afgesproken dat het voorrang zal krijgen op het energienet, zo blijkt uit gemeentelijke stukken. Bijna niemand van de respondenten vindt dat dit toegestaan mag worden.

Een meerderheid gelooft dat datacenters in de polder een risico opleveren voor de gezondheid van de omwonenden. Een deelnemer meldt hier ’een heel slecht gevoel’ bij te hebben. „Niemand weet wat die enorme centra voor gevolgen voor mens, groen en dier zullen hebben.” Een ander noemt daarbij het gevaar van straling. Weer anderen maken zich zorgen over de luchtvervuiling waarmee het opwekken van energie door deze centra gepaard zou kunnen gaan.

Een ander tegenargument is het enorme stroomverbruik van datacenters, ook die op andere plekken. Dat zou ten koste gaan van de klimaatdoelen van Nederland. Een overgrote meerderheid vindt het erg als Nederland hierdoor z’n klimaatdoelen niet haalt. Zo stelt iemand: „We hebben klimaatdoelen waar de burgers krom voor moeten liggen. Vervolgens halen we energieslurpende en megaveel waterverbruikende datacenters binnen die aan de praat worden gehouden door elektriciteit van landschapsvervuilende windmolens en zonnepanelen.”

Als Nederland geen datacenters meer wil, dan is de kans groot dat techbedrijven als Meta en Google hun heil elders in Europa gaan zoeken. Toch zou twee derde van de respondenten dat niet erg vinden.