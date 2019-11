De gang van zaken rond het Nederlandse F-16-bombardement in Irak, waarbij in 2015 zeventig mensen omkwamen, is ernstig. Vooropgesteld, de piloot deed zijn werk kundig en het waren moslimterroristen die een bommenfabriek in een woonwijk hadden verstopt. Ook waren er IS-strijders onder de doden. Zij kregen hun verdiende loon.