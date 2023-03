’Veilig Thuis faciliteert ontvoering’

De politie komt een moeder met haar kind thuis ophalen. Voor vader Ivan is de komst van de agenten totaal onverwacht. Dit is gebeurd nadat de moeder naar de ambassade van haar moederland Zweden een e-mail heeft gestuurd dat ze zich niet veilig voelt bij Ivan thuis. De Zweedse ambassade geeft dit door aan het meldpunt voor huiselijk geweld Veilig Thuis. Deze organisatie zorgt ervoor dat de politie moeder en kind ophalen, waarna ze zomaar kunnen vertrekken naar Zweden. Dit alles gebeurt zonder enige vorm van onderzoek of wederhoor... Zowel het meldpunt Veilig Thuis als de politie faciliteren naar mijn mening hier een ontvoering van het kind.

Gelukkig loopt het allemaal goed af en besluit een Zweedse rechter dat het meisje terug moet naar haar vader in Nederland, hetgeen ook gebeurt. Dit Nederlandse meldpunt is een ’gevaarlijke’ organisatie en moet aan banden gelegd worden. De rol van de politie in deze zaak moet, vind ik, diepgaand onderzocht worden.

Angelique Bosselaar