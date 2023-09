De Kwestie: ’Complete verkeersanarchie door fatbikes’

Lezer Tangenco is duidelijk: „Wat mij betreft worden die dingen verboden voor personen onder de 16 jaar.” Solidiam N_ V_ is het daar gedeeltelijk mee eens, maar vooral voor „fietsen die op internet verkocht worden die niet begrenst zijn, of van een gashendel voorzien zijn. Die zouden inderdaad verboden moeten worden.” Ook Bertus07 vindt dat de fatbikes verbannen moeten worden: „Want handhaving komt er toch nooit van!” Lezer m_h_w_timmermans vindt zelfs dat de fatbike überhaupt nooit de weg op had gekomen: „Het druist tegen alle verkeersveiligheidsregels in!”

Naast een roep om een ban zijn er ook genoeg lezers die denken dat het best kan, zolang er maar duidelijke afspraken over gemaakt worden. „Dit zijn ’fietsen met hulpmotor’ oftewel brommers, hier moet gewoon een kenteken op komen en ze moeten van het fietspad af”, zegt fm71203. „Als je ermee wilt rijden moet je een rijbewijs halen. Ik snap niet dat diegene die de regels verzinnen dat niet kunnen verzinnen, zo ingewikkeld is het niet.” Lezer Perlita van der Linden is het eens dat dit soort regels er moeten komen, maar vraagt zich wel af: „wie gaat er dan handhaven?” Daar kunnen meerdere lezers zich wel in vinden, waaronder Johan de Witt: „Vertel, WELKE HANDHAVING? Kinderen van hooguit 12 jaar razen zonder te trappen met minstens 50 km/h over het fietspad en verkeersregels bestaan niet. Helaas wordt er niet gehandhaafd dus we leven in een complete verkeersanarchie.”

En, zoals altijd, zijn er ook altijd nog mensen die zich er niet zo druk om maken. Lezer Dorusdeporus wordt „opstandig van dat eeuwige verbieden.” Lezer Zienswijze denkt wel te weten waar de kritiek vandaan komt: „al dat gezever komt voort uit afgunst. Ook dat frame „veel te hard” is vaak suggestief en onjuist.” Volgens lezer Klaarmee moet je „lekker in een hutje op de hei gaan wonen, als je niet tegen het leven kunt. Er gebeurt zoveel, en dan janken over een fiets, want dat is echt het meest vreselijke op dit moment. Hou toch op.”