Uitslag Stelling: Extra zuur voor Jan Modaal

Vroeger kon je met een doorsnee-salaris (ca. 3000 euro bruto per maand) je gezin onderhouden, klinkt het veelvuldig. „Het was geen vetpot, maar het lukte best”, stelt een deelnemer. „Niet met geld smijten, dan kwam je er wel. Nu is het puzzelen en sappelen elke keer.”

Vooral de kosten van wonen, voeding, kleding en verzekeringen, die de afgelopen jaren alleen maar zijn gestegen, hakken erin. Dat geldt uiteraard ook voor andere inkomensgroepen, „maar voor Jan Modaal doet het dubbel zeer. Je werkt hard, maar het levert niks op. De verdelingen kloppen niet”, draagt iemand aan. „De regering geeft het signaal af: doe vooral niets, dan heb je recht op allerlei tegemoetkomingen en toeslagen. Ik ken mensen die 40 uur werken en netto minder te besteden hebben dan een uitkeringsgerechtigde die elke denkbare subsidie heeft aangevraagd, en nog krijgt ook! Dat is het kromme aan het systeem.”

„Door hard te werken, spaarzaam te leven, kon je van een dubbeltje een kwartje worden. Die vlieger gaat niet meer op”, bemerkt een respondent. Meer dan driekwart (79%) is het daarmee eens.

„Ik kan geeneens sparen”, reageert iemand. „Loop elke maand achter de feiten aan. Daar werk ik, met rijtijden erbij, dan 11 uur per dag voor! Kan geen nieuwe kleren kopen. Uitgaan doen we niet. Mijn belastingteruggave en vakantiegeld gaan op aan vakantie en dan nog is het kielekiele. Dochter zeurt dat we arm zijn, vrouw vindt dat we arm zijn. Ik verdien 3600 euro bruto! Ben nu 42, werk al vanaf m’n zeventiende fulltime en mag nog zeker 26 jaar lang doorgaan. Jippie!”

„Werken loont absoluut niet”, stelt iemand. „Wat je ook doet, overwerk, baantje erbij, je wordt geplukt waar je bij staat. Spaargeld levert ook al niets op.” De ’verkwistende’ overheid en premier Rutte „met zijn mooie verkiezingspraatjes en valse beloftes” voorop, krijgen de zwartepiet toegespeeld. „Alle lastenverzwaringen en kostenverhogingen en btw etc. overtreffen de inkomstenstijgingen in hoge mate”, schrijft iemand. „Dit reken ik alle kabinetten-Rutte zeer aan. Na het zuur komt nog veel meer zuur in plaats van zoet. Als Den Haag en Brussel maar floreren en luchtkastelen kunnen bouwen...”

Een ander: „Jan Modaal betaalt het gelag en draait op voor de mensen die het nog moeilijker hebben.” En: „We hebben het koningshuis, de regering én Brussel te onderhouden! En dan ook nog je eigen gezin! Geen wonder dat we steeds minder overhouden.”

De toekomst ziet er ook al niet bepaald zonnig uit. „De energietransitie, de klimaatmaatregelen, die komen bij de middeninkomens op het bordje. Daar zijn er de meeste van en die doen niet moeilijk. Gemakkelijke slachtoffers dus.”

„Ze hebben minder te besteden, dat is wel waar”, geeft een tegenstander toe. „Maar er zijn er velen die het nog slechter hebben, zoals gepensioneerden. Die krijgen er al jaren niets bij. Straks worden ze nog verder gekort.” Nog iemand: „Twee of drie keer per jaar op verre vakantie, een groot huis, een dure auto. Jantje Modaal moet de lat wat lager leggen. Niet klagen, stelletje aanstellers...’