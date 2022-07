De Kwestie: ’Het lijkt een kruistocht tegen de ouderen’

M_Jansen28: „Beeldbellen en een robot vind ik geen zaken die de kwaliteit van zorg verhogen. Juist integendeel! Het belangrijkste voor ouderen, van wie vaak de partner al is overleden en de kinderen te ver weg wonen, is om eens een echt mens te spreken, niet een robot en niet via een beeldscherm.” Foraine vindt ook: „Is niet eenzaamheid het grootste probleem bij veel ouderen? Dus ga je nu maar het beetje contact met de buitenwereld ook nog afpakken!? Het is niet voor niets dat veel gepensioneerden naar het buitenland vertrekken, daar worden ze tenminste nog als mens behandeld.”

Het zijn voor veel lezers tekenen dat Nederland afglijdt. Jmmjasp is nog mild als hij concludeert: „Een beschaving van een land lees je af aan hoe dat land omgaat met de ouderen en kwetsbaren in de samenleving. Conclusie: Nederland ontbeert respectvolle omgang met deze groepen, is dus geen beschaafd land meer en zakt steeds verder weg.” Anderen zien een ’kruistocht tegen de ouderen’ in onder meer deze nieuwe voorstellen. Pankey somt op: „Het is bewezen dat D66 een kruistocht tegen oud worden is gestart. Het is begonnen met de euthanasiewet, vervolgens hebben ze het recht op je lichaam geclaimd met de donorwet, de voltooidlevenwet is nu tijdelijk door Segers tegengehouden en nu willen ze de kwaliteit van leven inperken.”

Agnes_koos vindt ook: „Ja hoor, de ouderen weer. Ik zag in een programma op tv dat de zorgkosten onbetaalbaar worden de komende jaren, doordat ouderen langer doorbehandeld worden en ook langer leven. Dat is de dank na een leven lang je bijdrage geleverd te hebben aan de maatschappij.”

Personeelstekort

Johanvanderman1001 probeert de nuance in de discussie te zoeken: „Het probleem met dit soort onderwerpen is dat velen meteen de hakken in het zand zetten. Kijk je er wat genuanceerder naar, dan is het een oplossing van het personeelstekort wat we nu eenmaal hebben in de zorg. Natuurlijk word er weer generaliserend over gedaan alsof alle ouderen hier problemen mee hebben, maar dat kan je helemaal niet weten. Ik heb toch liever dat ze door technologie meer ouderen in de gaten kunnen houden, dan eigenwijs zijn en meer ouderen aan hun lot overlaten omdat er niet genoeg personeel is. Door je hakken in het zand te zetten en overal op tegen te zijn weet je zeker dat je niets oplost Er is wel een andere oplossing hoor: meer personeel uit het buitenland halen, maar dat is ook weer niet goed...”

Jokkmokk ziet het allemaal niet zo somber en stelt cynisch: „Er is gelukkig een helder lichtpunt aan de horizon: deze robots moeten geprogrammeerd worden door een aan de overheid gekoppelde instantie, dus voordat het werkt zijn mijn bet-bet-bet-achterkleinkinderen stokoud. Tot die tijd knoeien we gewoon verder.”

Jeanny369 spreekt van een mensonterend plan: „Ik ben benieuwd of minister Helder er nog zo over denkt als ze zelf hulpbehoevend word en een robot haar luier komt verschonen en een lepel voer in d’r mond stopt.” Blackpanter1966 tenslotte gaat nog een stapje verder: „Laten ze voor de ministers ook maar robots inzetten, misschien knapt Nederland nog een beetje op.”