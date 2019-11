’Niets dan goeds over Piet’

Helaas is mij de illusie ontnomen dat we dit jaar verschoond zouden blijven van de discussie over Zwarte Piet.

Zelfs politieke partijen keren zich tegen Zwarte Piet en roepen op om geen beeldmateriaal te gebruiken waarop Piet zwart is. Waar zijn we mee bezig?

Is er iemand die de moeite genomen heeft om aan de kinderen zelf te vragen hoe zij erover denken? Ik kan u vertellen, dat kinderen Zwarte Piet helemaal niet eng vinden, of racistisch of verbinden aan enige vorm van discriminatie.

In de vele jaren dat ik mocht meewerken aan het verzorgen van het Sinterklaasfeest op peuterspeelzalen en basisscholen, heb ik kinderen alleen maar zien genieten van Zwarte Piet, wilden hem aanraken en naast hem zitten en genoten van zijn capriolen.

Kinderen zijn helemaal niet bezig met negatieve dingen rond Sinterklaas, het zijn de volwassenen die voor kinderen willen besluiten hoe met een en ander om te gaan!

Ik vind het persoonlijk zeer kwalijk dat de politiek mee gaat in het geschreeuw en gejammer van een kleine groep mensen. Deze mensen zeggen last te hebben van hun voorouderlijk verleden en discriminatie, ja er waren slaven en er zal nog wel veel meer verkeerd zijn gegaan in die verleden tijd. Maar dat was toen en wij leven nu!

Zoals een politicus verklaarde 'Zwarte Piet is nu eenmaal zwart, daar kan ik niks aan veranderen' en zo is het maar net.

Heleen van Lith