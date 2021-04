’Meer geld naar Defensie leidt to tekorten elders’

Het is aan de politiek om een afgewogen toewijzing van het budget te realiseren waarmee de pijn zoveel mogelijk wordt verdeeld. Het is wel erg gemakkelijk om te stellen dat er meer geld naar Defensie moet zonder aan te geven waar dat dan vandaan moet komen. Geld groeit helaas niet aan de bomen dus meer budget naar Defensie leidt tot grotere tekorten elders. Willen we dan de zorg afschalen, de economie verder uitkleden, de burger zwaarder belasten, de staatsschuld verder op laten lopen? Ik denk dat niemand daar echt warm voor loopt.

Natuurlijk is het van groot belang dat Defensie er meer geld bij krijgt. Ook richting NAVO is dat niet meer dan billijk. Maar als dat in verband met de huidige beperkte financiële middelen, een situatie die nog wordt verergerd door de coronacrisis, niet mogelijk blijkt, zal op dit moment de tering naar de nering moeten worden gezet in afwachting van financieel betere tijden die ongetwijfeld aan zullen breken.

De uitdaging van Defensie moet nu zijn om binnen het beschikbare budget een zo groot en geavanceerd mogelijke krijgsmacht te formeren die, vooral ook, uitstekend inzetbaar is. Hierbij geldt dat een dergelijke krijgsmacht beperkt zal zijn in zijn inzetmogelijkheden. Een gegeven dat de politiek zich wel moet realiseren en moet accepteren. Overigens is in de huidige en voorzienbare internationale veiligheidssituatie bij het merendeel van de (potentiële) conflicten ook een wat minder geavanceerde krijgsmacht uitstekend bruikbaar en zal een Nederlands defensiebudget conform de NAVO norm de Russisch/Chinese dreiging niet merkbaar verminderen. Dat laatste is een probleem van een geheel andere grootteorde.

M.D. Valentijn Giethoorn