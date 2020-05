’Biomassa als schone energie is papieren werkelijkheid’

Ze verklaren op papier gewoon even dat biomassa minder CO2 uitstoot dan steenkool in plaats van meer en het varkentje is gewassen. Dat de werkelijkheid zich niet aanpast aan wat men ideologisch als waarheid wil zien, dat is kennelijk niet hun zorg.

Door de jarenlang aangewakkerde klimaatangst, met steun van de media, zal de Nederlander volgend jaar gewoon weer op partijen stemmen die deze volksverlakkerij goedpraten.

Paul Schermers,

Apeldoorn