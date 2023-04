Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier Rechter meent ook over pers te moeten oordelen

Door Saskia Belleman

De grote zittingszaal van de rechtbank in Breda zat dinsdag behoorlijk vol met slachtoffers, advocaten, publiek en heel veel journalisten. Er stond om 13.00 uur een korte inleidende zitting gepland in wat door het Openbaar Ministerie de grootste online kindermisbruikzaak ooit in Nederland wordt genoemd. Zeker 130 – en mogelijk tientallen meer - minderjarige meisjes zouden door een 24-jarige verdachte virtueel zijn verleid tot het maken van naaktfoto’s, en daarmee vervolgens zijn afgeperst. Niet zo gek dus dat de belangstelling groot was.