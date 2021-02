Brief 2 ’Plannen Herstel NL omarmen’

Deze plannen kunnen ertoe leiden dat ons land binnenkort uit de lockdown kan en daarmee de economie weer op gang kan komen. De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus zijn erger gebleken dan de kwaal: faillissementen, schrijnende eenzaamheid, etc. De basisgedachte van Herstel NL om ouderen en kwetsbaren in de gelegenheid te stellen op een verantwoorde manier te leven, door middel van veilige zones, verdient alle aandacht. Ik ben zelf 72, en in tegenstelling tot sommige cynische leeftijdsgenoten juich ik deze plannen van harte toe en voel me allesbehalve ’gediscrimineerd’! Sterker nog: ik voel me gehoord! Dat laatste geldt helaas niet voor de politiek…….. Herstel.nl is opgericht door artsen, economen, ondernemers, wetenschappers, psychiaters en hoogleraren, waaronder Barbara Baarsma, hoogleraar economie die haar sporen dik verdiend heeft. Zij bieden met elkaar een oplossing voor het herstel van onze economie zonder daarbij het lot van de ouderen en kwetsbaren uit het oog te verliezen. In plaats van deze ideeën te omarmen worden ze eenvoudig weggewuifd door onze bestuurders. Tekenend….

Maggie Meijer, Lelystad

