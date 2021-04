Premium Columns

Voetbaloorlog: alsof uitbaatster Sekshuis De Buitenwip voor meer kuisheid pleit

Een briesende UEFA-capo, héérlijk. Zo zie ik het graag in dit chagrijnige coronatijdperk. Het brengt meer leven in de brouwerij dan een Nederlandse bekerfinale in een sfeerloze lege Kuip.