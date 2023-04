Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Strengere regels voor ’cowboys’ in de rijschoolbranche

Meer dan een jaar na het opheffen van de meeste ingrijpende coronamaatregelen kampt het rijexameninstituut CBR nog altijd met lange wachtlijsten. Het is opmerkelijk dat de naweeën van de coronatijd als voornaamste reden worden genoemd. Sinds de laatste cijfers in oktober vorig jaar blijken de wachttijden immers weer fiks toegenomen. Van een gemiddelde van 12 naar bijna 17 weken. In de grote steden loopt het zelfs op naar ruim vijf maanden.