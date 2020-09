We gaan met z’n allen gebukt onder de ondraaglijke last van corona. Ook haar stiefvader –‘piloot van een vliegtuig’- ondervindt de nadelige gevolgen van de beperkende maatregelen ter bestrijding van het virus. Dus Famke Louise weigert nog langer ‘haar bek’ te houden en roept -samen met geestverwante BN’ers- op tot een boycot van de coronaregels.

Na de hypocriete knielpoppenkast Black Lives Matter, gaan sommige BN’ers nu met opgeheven vuist door de knieën en roepen: Free the people! Weg met de beperkingen, wij willen ons oude leventje terug en wel nu meteen.

Beste Famke en consorten, vergeef me het woordgebruik: jullie lullen bullshit! Af en toe wat tegenslag is inherent aan het bestaan. Jullie oude leventje zit er even niet in. Dat is niemand zijn schuld; ook niet die van de overheid. De oproep tot het negeren van de coronaregels is schandelijk en gebaseerd op eigenbelang en verwend zelfmedelijden.

Mij gaan de haren recht overeind staan als ik zo’n BN’er z’n beklag hoor doen over het feit dat jonge mensen een studietussenjaar wordt ontnomen. Vanwege corona geen backpackreis naar Australië of Nieuw Zeeland. Nou, ik heb wel wat ideeën voor een andersoortig tussenjaar. Een krantenwijk bijvoorbeeld. Sta een jaar lang elke morgen om vier uur op, loop je route en geniet na afloop moe en voldaan van gedane inspanningen. Feesten tot een uur of drie ’s nachts laat je dan wel even en je spaart alvast voor de tijd dat je weer gaat studeren.

Of misschien nog beter: doe een jaar vrijwilligerswerk. Een soort van sociale dienstplicht in een bejaardenhuis of verpleeghuis. Weliswaar geen Australië, maar qua voldoening en levenswijsheid zal het je veel brengen. Wijsheid en ervaring waar je in je latere privé- en werkzame leven veel aan zult hebben. Zo zie je maar, zelfs corona kan wat goeds brengen, mits je verder durft te kijken dan je instagramneus lang is. Op sneue prietpraat ten behoeve van de eigen performance bühne zit niemand te wachten.

Johan ter Elst, Boelenslaan