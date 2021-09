’Feyenoord zit verkeerd’

Feyenoord heeft besloten aanvaller Alireza Jahanbakhsh niet op te nemen in de wedstrijdselecties voor de duels in de Conference League met Maccabi Haifa. De Rotterdamse club doet geen beroep op hun Iraanse speler omdat de Rotterdammers tegen een Israëlische club spelen. Meedoen van Jahanbakhsh zou mogelijk zijn interlandcarrière schaden. De houding van Feyenoord in deze kwestie is totaal verkeerd. Iran is een land zonder mensenrechten, vrouwen hebben nauwelijks rechten en Teheran heeft duizenden onschuldige mensen gevangen gezet.

Jahanbakshs moet zelf zo verstandig zijn en nooit meer iets met zo’n land te maken willen hebben.

Han v.d. Akker,

Almkerk