Brief 1 ’Doorgesnoven automobilist hard aanpakken’

Het aantal drugsrijders is bijna net zo hoog als de hoeveelheid drankrijders. Hier ligt de schuld bij justitie, want de sanctie na het rijden onder invloed van lachgas bijvoorbeeld, is een taakstraf van enkele uren.

Het gevang in met deze gasten en een zware boete die ze in de loop van hun leven moeten aflossen. Wedden dat het lachgas in de opruiming komt en er niet meer wordt ’gelachen’ achter het stuur.

Johan Arentshorst,

Woerden

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven