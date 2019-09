In de reportages over extremistische schoolboeken trad vorige week een sjeik naar voren die schande sprak van de haatzaaiende teksten op Nederlandse moskeescholen. Gelukkig waren er ook nog weldenkende moslims, dacht de televisiekijker na de woorden van de Lochemse sjeik Said El Mokadmi bij Nieuwsuur. Die reageerde geschokt op de ’afschuwelijke’ boeken vol dreiging met hel, lijfstraffen en haat tegen ongelovigen.