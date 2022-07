’Ufo’s bestaan niet’

Simpel omdat ze er niet zijn en ook nooit geweest zijn. In het universum gelden overal dezelfde natuurwetten. Dus ook wezens van een andere planeet kunnen een reis van een lichtjaar niet overleven. Anders zouden wij allang op de 70 tot 400 miljoen km verderop zwevende planeet Mars zijn geweest. Natuurlijk zijn in het universum meer planeten, al dan niet met water, flora en fauna. Misschien nog grazende dino’s of zoals wij mensen. En dan niet zoals vaak uitgebeeld, monsters met grote ogen en raar ovaal hoofd. Ufo’s het blijft wensdenken.

A.A van der Heijden, Winterswijk