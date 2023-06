Uitslag Stelling: Veel weerstand tegen prik

Een voorstander van de prik meent: ,,De Gezondheidsraad zal dit advies niet zo maar geven. Ik val in de groep die jaarlijks de griepspuit moet halen en ik neem dit advies serieus.” Maar een tegenstander stelt: ,,Ik ben geen wappie, maar RIVM, Gezondheidsraad en de overheid zitten er regelmatig naast.”

Hoewel naar schatting bijna iedereen een coronabesmetting heeft doorgemaakt, kunnen nieuwe mutaties van het virus nog steeds mensen ziek maken, is het argument van de Gezondheidsraad. Een aantal stemmers denkt dat door die mutaties mensen juist minder ziek worden. ,,Dus waarom nog een duur vaccinatieprogramma uitrollen?”, zo meent één van hen.

Driekwart van de deelnemers vindt dat de Gezondheidsraad met dit advies onnodig alarm slaat. Een criticus meent: ,,Dit is bangmakerij.” Eveneens driekwart van de stemmers denkt dat minister Kuipers het advies gaat overnemen. Een stemmer: ,,Ik kan niet bepalen wat goed is, wellicht kan Kuipers dat wel. Maar het lijkt me wel verstandig om te luisteren naar de Gezondheidsraad.” Iemand anders vindt dat de Gezondheidsraad zich beter met andere zaken kan bezighouden dan corona, zoals het ‘onnodig voorschrijven van medicijnen’.

De Gezondheidsraad wil dat vooral zestigplussers en leden van de risicogroepen het vaccin gaan nemen. Dat vindt een meerderheid van de stemmers geen goed idee. Vaak is deze mening gebaseerd op eigen observatie. Iemand meent bijvoorbeeld dat hij in zijn omgeving nog nooit zoveel kerngezonde zestig- en zeventigplussers ziek heeft zien worden en denkt dit te kunnen wijten aan de coronavaccinaties. Iemand anders: ,,Als zestigplussers een risicogroep zijn, waarom vragen we ze dan wel om door te werken totdat ze bijna zeventig zijn?”

Ook de kandidaten voor de jaarlijkse griepprik zouden gevaccineerd moeten worden. Een meerderheid van de stemmers vindt niet dat het coronavaccin dezelfde status zou moeten hebben als de griepprik. Een stemmer: ,,Doe dit voor alle zekerheid gewoon samen met de griepprik, die laatste zijn we toch inmiddels ook allemaal normaal gaan vinden? Dus graag tegelijkertijd, want dan hoeven we niet twee keer te gaan.” Iemand anders vindt het coronavaccin en de griepprik beide ‘geldklopperij’. Een stemmer gaat wel voor de griepprik maar juist niet voor het coronavaccin. ,,Daar ben ik na de vierde keer mee opgehouden.”

Slechts een tiende van de respondenten denkt dat de bereidwilligheid voor het halen van vaccinatie groot is. Iemand die zeker weet dat ze de prik gaat halen: ,,Ik heb ernstige COPD. Corona erbij is echt een drama. Daarom heb ik alle vaccinaties gehad, en ik hoop dat zoveel mogelijk mensen zich ook laten prikken zodat ik overal naartoe kan zonder bang te zijn voor een besmetting.”

Bijna niemand van de deelnemers denkt dat corona dit najaar weer problemen gaat veroorzaken. Daarnaast is bijna niemand bang om ziek te worden van corona. Wel ziet een meerderheid van de respondenten long covid als een ernstige aandoening. Toch geloven redelijk wat stemmers dat dit toch kan ontstaan ondanks vaccinaties. Ook hierbij spreken respondenten uit eigen ervaring: ,,Mijn twee zussen hebben long covid, ondanks vaccinaties. Het heeft dus geen zin om te vaccineren.”

Een kwart van de stemmers is na de coronapandemie angstiger dat een besmettelijke ziekte het openbare leven lam zal leggen. Een respondent: ,,Van dat lamleggen van het openbare leven was niet de pandemie de veroorzaker, maar de overheid.”