Maar omdat je een buitenstaander bent, lees je je minder in en je leeft ook minder mee met het probleem van dat land.

En wat een flauwekul dat Nederland te druk is. Zelf wonen wij in Sudwest-Fryslan in een stad met 980 inwoners, je moet 30 km rijden voordat je überhaupt een stoplicht tegenkomt. We hebben alle sociale voorzieningen dichtbij, een station, supermarkt, huisarts noem maar op. En is er iets niet dichtbij is... hoppa, online bestellen en ze brengen het tot je voordeur.

Hou dus op met dat geklaag, stap in je auto en rij eens anderhalfuur. Je zal verbaasd zijn in wat voor paradijzen je zo nu en dan terechtkomt.

Andre uit Stavoren