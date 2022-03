’Mantelzorg niet idealiseren’

Mantelzorg ziet vaak niet op het verrichten van incidentele en tijdelijke hand- en spandiensten. Het gaat vaak om specialistisch werk waarvoor in zorginstellingen een opleiding vereist was. Nu bejaardentehuizen zijn wegbezuinigd en er een tekort aan thuiszorgmedewerkers bestaat worden familie en vrienden geacht dit gat op te vullen. Mensen die niet gekozen hebben voor een opleiding in de zorg en daar ook vaak niet geschikt voor zijn. De zorg voor dementerende ouderen is complex ook en misschien wel juist voor familie. Vaak moeten vakantieuren worden opgenomen voor bezoekjes aan artsen en instanties die alleen op kantoortijden bereikbaar zijn. Zelf op vakantie gaan is altijd gedoe met regelen van vervanging van de zorg.

Waarom investeren we wel in gratis kinderopvang en niet in ouderenzorg? Het antwoord is schrijnend. Als kinderen opgevangen worden kunnen ouders werken en dat levert de overheid geld op. Mantelzorgers verrichten gratis werkzaamheden in hun eigen tijd. Meer investeren in ouderen en minder mantelzorg kost de overheid geld. De overheid maakt keuzes. Zo gaat er 60 miljard naar het milieu en geen kiezer heeft daar iets van mogen vinden.

B. van Dam, Leiden