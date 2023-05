Brief 2 ’Verlaag belasting op arbeid’

Knot noemt als een van de redenen voor de prijsstijgingen dat een grote groep, vooral rijke mensen, het tijdens corona opgepotte geld daarna gingen uitgeven wat mede leidde tot tekorten aan energie, grondstoffen etc. Ook dat klopt. Rijke mensen konden tijdens corona niet uit eten, naar het theater of op vakantie. Dat laat echter onverlet dat er een grote groep niet rijke mensen was die niet konden sparen en zich scheel betaalden aan mondkapjes en coronatesten. Die mensen konden na corona niet extra gespaard geld uitgeven en die worden nu ook nog eens geconfronteerd met de op alle fronten fiks verhoogde kosten. De uitkeringsgerechtigden worden gecompenseerd. Maar de middenklasse betaalt de volle mep. Die mensen staken nu - terecht- voor een hoger loon. Als de heer Knot bang is voor een loon-prijsspiraal kan hij ook wijzen op de andere knoppen waaraan gedraaid kan worden. Namelijk belastingverlaging op arbeid en rente op spaargeld. De werkgevers op het matje roepen is wel erg kort door de bocht.

B. van Dam

