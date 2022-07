Brief 3 ’Hysterie rond vrouwenelftal’

Premium Voetbal

Isolatie hakte erin bij Jackie Groenen

Een lach is normaliter nooit ver weg bij Jackie Groenen. Ze is van nature misschien wel de vrolijkste Leeuwin van het hele stel. Zondagavond in de catacomben van Bramall Lane blijft het gezicht van de middenvelder echter strak in de plooi zitten. Nederland heeft met 4-1 van Zwitserland gewonnen en s...