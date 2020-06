Gij zult niet discrimineren op grond van afkomst, huidskleur, seksuele geaardheid, overtuiging of religie. En ook: gij zult uw afkomst, huidskleur, seksuele geaardheid, overtuiging of religie niet misbruiken om voordeel te halen. Hier wil ik zonder meel in mijn mond praten. Dat vereist tegenwoordig dapperheid.