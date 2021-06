’Crimineel mag zich nergens veilig voelen’

Hen werd daar geen strobreed in de weg gelegd. Welnu, daar komt nu gelukkig een eind aan. Demissionair minister Grapperhaus is er in geslaagd om met die landen een uitleveringsverdrag te sluiten. Eén crimineel zal zich daar nu wel erg onzeker gaan voelen. En dat is de vastgoedondernemer Roger Lips, die zeven jaar geleden met zijn gezin naar Dubai vluchtte toen de grond in Nederland te heet onder zijn voeten werd. Hij was en is nog steeds de verdachte in een grote faillisementsfraude en witwasaffaire ter grootte van maar liefst 91 miljoen euro. Voor al die benadeelden zal het een steun in de rug geven, nu er eindelijk recht kan worden gedaan. Voor justitie geen reden om nu maar achterover te gaan leunen. Er zijn nog veel meer landen die geen uitleveringsverdrag met ons land hebben. En dat kan natuurlijk niet. Een crimineel mag zich nergens op onze aardbol veilig voelen. Doorpakken dus!

Jan Muijs, Tilburg