Onze kleindochter Olivia (11) vloog alleen met Transavia vanuit Lissabon naar Eindhoven. De vlucht zou rond 23.00 uur aankomen maar deze was flink vertraagd. Haar tante, onze dochter, moest volgens de regels bij de luchthaven wachten totdat het vliegtuig in de lucht was. We maakten ons zorgen.