’Salaris juf wel laag’

Uit tabellen van het ministerie van Onderwijs zou blijken dat zij bij hun carrièrestart bijna 3000 bruto per maand verdienen (fulltime) en dat het gemiddeld gaat om 4200 bruto. Echter, een blik op de salarisschaal L10 (waarin verreweg de meeste basisschoolleraren zitten) op de website van de PO-raad laat zien dat het startsalaris 2563 bruto is, dat na 15 (!) jaar een maximum van 3910 bruto bereikt. Voor het kleine deel dat in L11 zit gaat het om 2639 t/m 4228 bruto. Het valt dus allemaal nog wel mee met de hoogte van de salarissen in het onderwijs.

Marcel Kuster, Breda