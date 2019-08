Uitslag Stelling: Voorrang aan het spoor

Stemmers vinden het belangrijker te investeren in het spoor dan in het wegennet. Een meerderheid wil echter niet kiezen. Bijna alle deelnemers denken namelijk dat vervoer en mobiliteit in ons land tot grote problemen gaan leiden. „Het is een heel goed idee meer te investeren in het spoor, maar dat mag echt niet ten koste gaan van het wegennet”, zo benadrukt een van hen. Een andere deelnemer denkt behalve aan investeren in de trein ook aan snelfietspaden en betere busverbindingen. „Mensen moeten de auto uit”, zo vindt hij.

Een grote meerderheid vindt het een goed teken dat er meer mensen met de trein zijn gaan reizen in plaats van met de auto. „Hoe meer en hoe snellere treinen er gaan rijden, hoe meer mensen de auto zullen laten staan. Dat is alleen maar goed voor het milieu, maar de prijzen moeten niet hoger worden. Dan blijft de auto kampioen.”

Heel veel meer stemmers klagen over de hoge kosten van het treinkaartje. „Vergeleken met het buitenland is het openbaar vervoer in Nederland absurd duur. Zo lang dat nog zo is, krijg je mij de trein niet meer in.”

De meesten zijn blij met het nieuwe spoorboekje, waarin er meer treinen rijden tussen Eindhoven en Dordrecht en tussen Utrecht en Amersfoort. Respondenten hebben nog meer wensen, zoals een rechtstreekse verbinding tussen Utrecht en Breda/Tilburg en een directe lijn via Lelystad naar Groningen. „Die had er echt allang moeten zijn.”

Iets minder stemmers vinden het een goed idee dat de treinfrequentie van Amsterdam naar Zandvoort omhoog gaat. „Belachelijk, omdat daar een keer per jaar de Formule 1 wordt gereden”, zo oordeelt een stemmer. „Verhoog liever de frequentie alleen op trajecten die dat echt nodig hebben.”

Reizigers worden nog steeds geplaagd door verstoringen. Maar een kwart van de stemmers is tevreden over hoe NS en ProRail de reizigers voorlichten. Over het treinverkeer (vertraging, uitval) wordt dan ook veel geklaagd. Iets meer dan de helft van de stemmers vindt die klachten ook zeker gerechtvaardigd. „Beter en op tijd? Dat beloven ze in Nederland al jaren. Er komt gewoon niks van terecht.”

Een respondent stelt: „Pas als je in het buitenland in de trein hebt gezeten, dan weet je pas hoe beroerd het er hier in Nederland eigenlijk aan toe gaat”.

Er zijn meer respondenten die vinden dat het treinverkeer elders veel beter is geregeld. Anderen geloven ook dat de treinbedrijven in het buitenland hun zaakjes veel beter op orde hebben. „Is het warm, dan is de zaak helemaal ontregeld. Maar als het sneeuwt, zijn er ook vertragingen. En met blaadjes op de rails vallen er ook meteen treinen uit.”

Driekwart verwacht ook meer problemen in de toekomst, omdat het spoorwegnet intensiever gebruikt gaat worden en men daar niet goed op is voorbereid. Een stemmer is positief: „De mensen moeten niet zo klagen. Nederland heeft het drukste spoornet van de wereld. En dat er bijna nooit wat gebeurt, is echt een verdienste van Prorail, NS en andere gebruikers van het spoor.”