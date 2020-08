Turbulentie voor KLM

Recordverlies van ca. 768 miljoen euro, meteen de grootste crises in de historie van het bedrijf. Meer vliegtuigen aan de grond als in de lucht. Van het personeelsbestand van 30.000 man moet meer dan 15 procent verdwijnen. De ’nationale trots’ is vleugellam geraakt. Topman Pieter Elbers moet desondanks het bedrijf weer laten opstijgen en het naar grote hoogtes brengen. Een grote uitdaging.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela