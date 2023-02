Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Als thuissituatie niet deugt is de kans groot dat kinderen het verkeerde pad kiezen

De politie maakt zich ernstige zorgen over de ontwikkeling dat straatrovers steeds jonger worden. Steeds vaker blijken kinderen van 12, 13 jaar leeftijdsgenootjes te beroven van hun mobiele telefoon, dure sneakers en merkkleding. Triest record is een 11-jarig Haags jochie dat in beeld kwam als verdachte van een gewelddadige straatroof. Hij bleek een bekende van de politie omdat hij al eerder berovingen had gepleegd.