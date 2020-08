’Woning geen handelsobject’

Door de marktwerking is het voor jonge gezinnen schier onmogelijk nog een eigen woning aan te schaffen. Corona heeft ons onder meer geleerd dat het meest elementaire voor elke burger bestaat uit eten en drinken, een dak boven het hoofd en veiligheid. Ieder gezin heeft één dak nodig, meerdere is luxe en gaat ten koste van de medemens. Voor vermogende burgers zijn er beleggingsmogelijkheden te over.

Een woning dient als elementaire behoefte uit dit circuit gehaald te worden. Met ons belastingsysteem kan en moet dit gerealiseerd worden.

Jac v. Dongen,

Roosendaal