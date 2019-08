’Politie gaat voor PR en snel geld’

De vraag ontstaat of het wellicht voorkomen had kunnen worden? Waren er al signalen vanuit die wijk, liepen er mensen rond met een bepaalde achtergrond? De politie gebruikt dit ook weer ten gunste van hun PR en omdat de media erbij zit, zien we de politie-officieren massaal op de televisie rondlopen.

Onze nationale politie grossiert in afwezigheid en wanneer er risico aanwezig is, sturen ze een BOA om de ergste agressie op te vangen. Afgelopen jaar zijn er 350 zedenzaken niet eens opgepakt door de politie terwijl deze zaken ook wel deze aandacht hadden gewild. Maar die slachtoffers hadden de pech dat er geen media bij was betrokken.

De politie laat keer op keer merken dat je als burger niet hoeft te rekenen op de politie, anders dan verkeerscontroles en andere zaken waar snel extra geld is te verdienen. Hoezo ben je dan verbaasd als burgers het recht in eigen hand nemen? De baas van de nationale politie herkent zich vast niet in mijn verhaal, ga dan maar eens de straten op en luister.

J. van der Meeren, Eindhoven