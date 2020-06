Uitslag Stelling: Houtstook niet de oplossing

Marjan Minnesma, directeur van milieuorganisatie Urgenda, zorgde afgelopen week voor ophef door te stellen dat het op dit moment beter is om aardgas te gebruiken dan biomassacentrales te subsidiëren. Het gros van de respondenten gelooft dit ook: „De gasinfrastructuur is er al en voegt weinig CO2 uitstoot toe in vergelijking met alleen al het vervoer van hout op zware en extreem vervuilende zeeschepen.” Men vraagt zich af waarom we in Nederland zo nodig van het gas af moeten: „In Duitsland wordt overgestapt op aardgas en wij stoken op hout”. En „We grijpen te snel naar alternatieven voor gas terwijl dat een bijzonder schone brandstof is.”

Hoewel de productie van energie uit biomassa zwaar onder vuur ligt, blijft het kabinet subsidies geven aan biomassacentrales omdat deze duurzame energiebron nodig zou zijn om de klimaatdoelen te behalen. In deze klimaatplannen hebben de deelnemers weinig vertrouwen. „De klimaatdoelen worden uitgerekend in plaats van gemeten, en de CO2 door biomassa is op nul gezet, wat gewoon niet klopt.” Iemand stelt: „Bossen laten kappen aan de andere kant van de oceaan en dat vervolgens met vervuilende vrachtschepen hierheen halen lijkt me niet klimaatbewust.” De regering kan beter geld pompen in andere energievormen. „Wind, zon en gas in combinatie met slimme technieken kunnen veel opvangen. En investeren in groene waterstof om bij te mengen in het gasnetwerk.” Velen pleiten voor kernenergie: „Bouw kerncentrales, het duurzame alternatief”, stelt iemand.

Slechts 3 procent gelooft nog wel in biomassa. Een van hen legt uit: „Biomassa behoort tot de koolstofkringloop. Bomen nemen CO2 uit de lucht op en ademen zuurstof uit. Bij het omzetten van biomassa in energie, komt er CO2 vrij dat weer kan worden opgenomen door bomen en planten. Als we via fossiele bronnen koolstof toevoegen aan deze kringloop is dit binnen de kringloop niet op te vangen.“ Een medestander: „Daarnaast biedt de groeiperiode van de bomen ruimte aan andere natuur, als broedplaats van vogels etc. Het is een prima duurzaam alternatief mits de bomen opnieuw worden geplant.”

Ook daar hebben de sceptici iets op te zeggen: „Het rekenmodel rond biomassa klopt als je een boom terugplant en ervan uitgaat dat die jonge boom dezelfde capaciteit heeft als de oude boom. Wat zelden het geval is.” Een derde vindt de productie van biomassa wel acceptabel als centrales alleen nog houtafval mogen stoken uit de eigen regio binnen een straal van 100 kilometer. „Er moet onderscheid gemaakt worden tussen biomassa van nieuwe bomen en biomassa pellets van gebruikt hout, dat toch de verbrandingsoven in zou gaan.” Het debat gaat alleen over houtverbranding terwijl biomassa ook van groente- en fruitafval wordt gemaakt, stelt deze groep. Toch ziet het gros hier weinig toekomst in. „Biomassa is een prima brandstof zolang het bio-afval betreft. Helaas zijn de hoeveelheden dan te klein om rendabel te zijn.” En: „Dat afval is te nat. Het kost extra energie om te verbranden.”