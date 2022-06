Uitslag Stelling: ’Spaarders tegemoetkomen’

Zo reageert een voorstander van algehele compensatie: ,,De regering kan niet met twee maten meten en alleen degenen die hebben geprotesteerd compenseren. Door de lage rentestanden was die spaartaks al helemaal niet eerlijk.”

Een iets kleiner deel van de respondenten, maar nog steeds een fikse meerderheid, vindt het terecht dat grote spaarders hun belasting op spaargeld terugkrijgen. ,,Het is illegaal door de overheid afgenomen vermogen, waar al eens belasting over is betaald. Dat moet terug naar de burger, hoe dan ook”, klinkt het ferm.

Toch zegt ook een groot deel van de respondenten dat het oneerlijk is dat het de rijke spaarders zijn die belastinggeld krijgen. Een stemmer: ,,Het lijkt wel of de hardste schreeuwers hun zin krijgen in Nederland. Ondertussen wachten we nog steeds op de compensatie voor de toeslagenouders.” Een respondent vermoedt dat het niet de ‘gewone’ burgers zijn die hun spaartaks hebben terug geeist, maar juist de rijken. ,,Die ’gewone’ spaarders zijn een makkelijke prooi en een reden om de boel dan maar de boel te laten.”

Een flinke meerderheid heeft medelijden met de spaarders die geen procedure hadden aangespannen en nu boos zijn. Desondanks gelooft een meerderheid niet dat de spaarders er een boterham minder om zullen eten als de compensatie van de vermogensrendementsheffing niet doorgaat. Een van hen meent ,,In deze moeilijke tijden mogen grote spaarders best een keertje afzien van belastingteruggave. Ze eten en drinken er inderdaad niet minder om. Dit heet solidariteit.”

Veruit de meeste stemmers vinden dat de Tweede Kamer zich hard moet maken voor het rechtsherstel van de gedupeerde spaarders. Een voorstander betoogt: ,,Er moet rechtsherstel komen voor iedere burger in dezelfde situatie. Zo gaat dit in een rechtstaat.” Een stemmer rekent erop dat dit gaat gebeuren: ,,Deze regeling was broddelwerk. De enige die dit kan herstellen is de Tweede Kamer.”

Een argument voor het niet terugbetalen van alle spaarders is dat de Belastingdienst dit niet zou aankunnen. Bijna niemand van de deelnemers vindt dit een goed argument. ,,Stop eens met die praatjes over chaos bij de Belastingdienst. Die chaos is er ook niet als ze geld moeten inpikken van de burgers, zoiets is altijd binnen een dag geregeld. Teruggeven daarentegen is blijkbaar altijd teveel moeite”, simt een deelnemer.

Driekwart van de stemmers gelooft ook niet dat de Nederlandse schatkist in de problemen gaat komen als alle gedupeerde spaarders hun geld terugkrijgen. Een criticus stelt: ,,Als de schatkist in gevaar komt, dan is dat het probleem van de overheid. Dat hadden ze dan maar eerder moeten bedenken, want die spaartaks was natuurlijk een domme regeling.” Een andere deelnemer maakt zich geen illusies: ,,Maak je geen zorgen, er komt gewoon een nieuwe belastingregeling waarmee deze weeffout ’hersteld’ gaat worden. De burger zal blijven betalen.” De meesten vinden echter dat alleen de reële opbrengst van spaartegoeden belast mag worden.