’Referendum werkt niet’

Daarmee is nog maar eens bewezen dat een referendum over dit soort zaken volledig zijn doel voorbij schiet, omdat bijna niemand echt verstand van zaken heeft als het dat soort onderwerpen betreft en de gemiddelde kiezer niet of vanuit een onderbuikgevoel stemt.

Een referendum is in veel zaken geen volksstemming maar een instrument van partijen die zelf geen regeringsverantwoordelijkheid nemen, zij zijn gekozen en worden betaald om een keuze te maken.

Dizzy de Wijngaert,

Den Haag