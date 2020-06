Uitslag Stelling: ’Halsema moet opstappen’

De burgemeester ligt onder vuur omdat ze niet ingreep toen het te druk werd tijdens de demonstratie op de Dam afgelopen maandag. Hoewel Halsema aangaf aan te blijven als burgemeester zal ze zich komende week in de Amsterdamse gemeenteraad moeten verantwoorden. „Een burgemeester die een massale demonstratie toestaat in tijden van coronabeperkingen en die nog meedoet ook, moet opstappen”, luidt een reactie. Menig respondent hekelt haar activistische houding. „Deze burgemeester is anarchistisch en stelt haar eigen overtuiging boven ambtelijke gehoorzaamheid”, schrijft iemand.”

De uitspraak van Halsema dat demonstratierecht een ’groot goed is’ dat boven de RIVM-regels zou staan, schoot bij de respondenten in het verkeerde keelgat. Alle opofferingen van de afgelopen tijd bij het navolgen van de coronaregels worden teniet gedaan, is het sentiment. „Zij heeft het recht op gezondheid te grabbel gegooid en ondergeschikt gemaakt aan het recht op demonstreren. Ze speelt met levens, ook van mensen die niet aanwezig waren bij het protest en nu door demonstranten kunnen worden besmet.” Iemand anders: „Voor de zorg, de horeca, de uitvaartorganisaties en iedereen die getroffen is door corona is dit een dolksteek.”

Halsema verdedigde zich met de verklaring dat de enorme opkomst niet voorspeld was en ingrijpen met de harde hand tot rellen had kunnen leiden. „Onzin”, reageert men. „Op social media werd snel duidelijk dat er veel demonstranten zouden komen.” En: „Het zag er reuze vreedzaam uit. Ze had dus moeten omroepen dat het punt was gemaakt, maar dat iedereen nu rustig rechtsomkeer moest maken.” Ook hadden er preventieve maatregelen genomen moeten worden, zegt men. „Het plein afzetten met dranghekken en zo gedoseerd mensen toelaten tot een maximum.”

Een enkeling steunt de burgemeester: „Het uiteendrijven van betogers levert veel meer risico’s op besmetting. Demonstranten hebben ook een eigen verantwoordelijkheid.” Iemand voegt toe dat we niet alles op Halsema moeten afschuiven: „Ze had direct contact met Grapperhaus en de politiechef, dus is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid.”

Hoewel de meesten de aanleiding voor de demonstraties van Black Lives Matters wel gerechtvaardigd vinden, denkt de meerderheid dat in tijden van corona demonstraties niet toegestaan moeten worden. Volgens een derde moet dit wel kunnen zolang men zich aan de coronaregels houdt zoals bij de betogingen in Groningen en Den Haag het geval was.

Maar, als demonstraties mogen plaatsvinden dan ook andere evenementen: „Kroegen weer volledig open en festivals laten doorgaan”. Sommigen zien het als een experiment. „Als we binnen twee weken geen nieuwe uitbraak hebben, weten we meteen dat 1,5 meter afstand onzin is.” Anderen betreuren dat het doel van de betoging, namelijk protest tegen racisme en politiegeweld nu naar de achtergrond verdwijnt. „Jammer dat het nu niet gaat over waarom zoveel mensen ondanks corona naar de Dam kwamen.”