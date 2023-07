’Ga het gesprek aan, leer van elkaar’

Op 1 juli sprak koning Willem-Alexander als eerste vorst excuses uit voor de rol van het koningshuis in het Nederlands slavernijverleden. Hij vroeg daar ook vergeving voor. Ik moest op dat moment denken aan mijn overgrootmoeder, wier oma nog in slavernij is geboren. En ik was niet de enige die dacht aan iemand die dit moment graag had willen meemaken, maar niet meer in leven is. Een moment dat velen tot tranen roerde.

