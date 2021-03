’Christelijke partijen moeten kerken veroordelen’

Premium Stan Huygens Journaal

Wonder in Almere

Honderden kerken moeten naar verwachting sluiten in de nabije toekomst. Maar in Almere lijkt een wonder gebeurd. Tegen de verdrukking in, is daar de spiksplinternieuwe katholieke Bonifatiuskerk gebouwd, die pas door bisschop mgr. Jan Hendriks werd gewijd.