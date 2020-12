Uitslag Stelling: Klaar voor de coronaprik

Ons land loopt deze hele coronaperiode al achter de feiten aan, vinden veel deelnemers. „Ambtenaren, politici en overheidsorganen blijken log en ineffectief. Iedereen verschuilt zich achter elkaar”, stelt een respondent. „Maar goed dat Nederland geen bedrijf is”, reageert een andere deelnemer. „We waren al honderd keer failliet gegaan. Regeren is vooruitzien en dat doen ze hier niet.”

Daar zijn velen het mee eens. Ruim twee derde vindt dat ons land slecht is voorbereid op de vaccinatiefase. „Ze hebben bijna een jaar gehad om het te regelen en nog hebben ze niks voor elkaar. Ik vind het de zoveelste misstap van dit kabinet”, schrijft iemand. „Het is toch ongelooflijk dat er niet genoeg mensen klaar staan om te beginnen met prikken. De sollicitatieprocedure staat pas net online terwijl we al sinds maart wisten dat we die mensen nodig zouden hebben”, verzucht een ander.

Van de respondenten heeft ruim de helft dan ook geen vertrouwen in de logistieke operatie die het massaal vaccineren vereist. „Het loopt weer via de oude vertrouwde organisaties, zoals de GGD en het RIVM, en dat dat niet werkt is al bij de mondkapjes en testen gebleken”, aldus een respondent. „Het gaat te stroperig, te traag. Een operatie als deze moet extern georganiseerd of aangestuurd worden. Het leger zou dat bijvoorbeeld heel goed kunnen.”

Toch is er ook begrip voor de ’afwachtende’ houding van minister De Jonge en de andere beleidsmakers. Ruim een derde vindt niet dat ons land onnodig lang wacht met vaccineren. „We moeten eens ophouden met doemdenken en complottheorieën en vertrouwen op wat wetenschappers zeggen. Dat zijn uiteindelijk de mensen die het echt kunnen weten”, aldus een respondent. „Het is in mijn optiek juist goed later te starten met vaccineren dan heeft men een beeld over de eventuele bijwerkingen elders en kan men zo het beleid aanpassen”, denkt een ander.

„Ik ben er van overtuigd dat Nederland zijn best doet het vaccineren in goede banen te leiden”, stelt iemand. „Het heeft weinig zin om mee te gaan in de race als het allemaal nog niet op orde is. Ook hier zie je hoeveel stuurlui weer aan de kant staan die het allemaal beter weten.” Dat vindt ook een ander: „Als de wetenschap er achter staat, heb ik daar meer vertrouwen in dan in die schreeuwende idioten buiten het Torentje met hun waanideeën.”

Als de vaccinatiefase eenmaal is begonnen, is 70% van de respondenten van plan zich te laten vaccineren. „Ik heb inmiddels voldoende toelichting gehad waardoor ik vertrouwen heb gekregen in het vaccineren”, stelt iemand. „Prikken met die hap”, reageert een ander. „Iedere dag dat we langer wachten kost mensenlevens.”

Een op de vijf heeft geen vertrouwen in de vaccins die nu op de markt komen. „Ik wil geen proefkonijn zijn”, stelt een respondent. „Eerst anderen testen en kijken wat de bijwerkingen zijn. Er zitten te veel haantjes in Europa die te haastig willen beginnen met inenten. Onvoldoende geteste medicijnen zijn niet waterdicht en dan wacht ik liever nog even.”