De handhaver bepaalt uw toekomst

Een quote: „Het is wel een keertje mooi geweest. Het is tijd dat we weer een beetje normaal gaan doen. Laten we niet té gek doen met z’n allen. Toch?” Was getekend: de stem des volks. De mening van de man in de straat. De man in de drukke winkelstraat die het helemaal heeft gehad met de maatregelen omdat hij ze gewoonweg niet meer begrijpt.