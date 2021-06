Brief 1 ’Rutte mijdt EU-top terecht’

Buitenland

Russische ambassadeur volgende week terug naar Washington

De Russische ambassadeur voor de Verenigde Staten keert volgende week na drie maanden terug naar de VS, meldt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Anatoli Antonov werd in maart teruggeroepen nadat Joe Biden bevestigend had geantwoord op de vraag of Vladimir Poetin een moordenaar is.