’Rutte mijdt EU-top terecht’

Rutte heeft zich terecht vastgebeten in het MH17 dossier waarbij zoveel Nederlandse slachtoffers zijn te betreuren en de rechtszaak tegen de verdachten is eindelijk begonnen. Komt nog bij dat Rusland zich te pas en te onpas schuldig maakt aan cyberaanvallen, grove mensenrechtenschendingen zoals onlangs met oppositieleder Navalny en als ultieme doel heeft om de EU uit elkaar te spelen. Rusland is slechts gevoelig voor machtspolitiek en Poetin lacht zich een hoedje dat hij na het bezoek van Biden nu ook over de rode loper van de EU mag paraderen. Hoe naïef kan je zijn als EU?

Bas Overmars, Amsterdam