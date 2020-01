Waarom is het geld al op voor thuiszitters?

Voor alle kinderen zouden maatwerk en soepele routes naar een passende onderwijsplek komen, maar het aantal thuiszitters nam alleen maar toe. Ⓒ Hollandse Hoogte

Vier jaar geleden besloten overheid en onderwijs dat in 2020 geen leerplichtige leerling meer thuis zou zitten. Maar het aantal thuiszitters groeide van 3254 naar 4479 in 2018 en inmiddels mogelijk hoger. Cecile Blansjaar ziet in de praktijk budgetten verdampen en wachtlijsten groeien.