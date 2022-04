’Internationaal arrestatiebevel tegen Poetin’

Buitenland

Duitse justitie onderzoekt Russische oorlogsmisdaden

De Duitse justitie onderzoekt Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne. Daardoor kunnen militairen of Kremlin-leiders in Karlsruhe worden aangeklaagd. Eerder al had het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag op verzoek van 39 landen een onderzoek ingesteld.