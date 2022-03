’Dierenleed door zomertijd’

Maar waar het wel degelijk voor uitmaakt, de natuur, daar hebben de "knappe koppen" niet over nagedacht, want de natuur is helemaal ontregeld door de zomertijd en veel mensen ook volgens mij. Dit leidt dan weer tot de nodige ongelukken en dierenleed. Veel herten die nu in de schemering een weg willen oversteken sneuvelen door auto’s van forenzsen die door de tijdsverandering al eerder op pad zijn. De autoroiteiten zijn niet bereid om de zomertijd dan maar weer af te schaffen. Kan de Partij voor de Dieren hier niet iets aan doen? Of gaat de ’Europese Unie’ hier soms weer over?

M. v.d. Broek