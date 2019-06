’Benoeming staatssecretaris vriendjespolitiek’

De nieuwe staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is het ’jong dynamische’ VVD-lid Ankie Broekers-Knol. Zij gaat op haar 72e nog even asielzaken oppakken en de boel aansturen. Met alle respect: dit kan je als burger niet serieus nemen. Was er nu werkelijk niemand anders beschikbaar? Het gaat dus niet om de kennis en kunde maar het gaat om wie je kent.

Peter de Quaack, Vlissingen