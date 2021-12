De wolf hoort hier niet, geen natuurlijke vijand dus iedereen kan uitrekenen hoeveel er over een paar jaar zijn. Het gaat precies hetzelfde als in de Waterleidingduinen en Oostvaardersplassen, straks moeten ze afgeschoten worden. Waarom komen de Partij voor de Dieren of de Dierenbescherming niet in actie? Een schaap dat half doodgebeten wordt en ’s ochtends door de boer uit zijn lijden moet worden verlost... Ze kunnen wel schrikdraad beschikbaar stellen en de schade laten vergoeden, maar dat lost het probleem niet op.

Gé v/d Berg, Leiderdorp