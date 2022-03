’Vriendschap met het westen zeepbel’

Ik denk dan, nu kijkt de Oekraïner nog naar het westen maar is de oorlog ten einde en moet het land weer opgebouwd worden. Dan duurt het niet lang, voordat zij anders naar ons westen (EU ) gaan kijken. Want buiten het leveren van wapens doen wij niets. Zal het dan niet zo zijn dat Poetin en zijn kameraden in het Kremlin, veel meer bereikt hebben dan ze beoogde? Hebben zij niet laten zien, dat de vriendschap vanuit het westen een zeepbel is en niets meer. En dan zijn de Russen en Amerikanen de winnaar. Want de Amerikanen hebben zich weer geprofileerd als de redder van de democratie. En als extra winst een lang gedroomde deal rond gekregen. Namelijk het leveren van vloeibaar gas en inzicht in de data van de EU. En de EU? Die keek toe..

Nellie Smits